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Подмосковье может потратить до 20 млрд рублей на достройку проектов Urban Group
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Подмосковье может потратить до 20 млрд рублей на достройку проектов Urban Group 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подмосковье может вложить до 20 млрд рублей в достройку проектов Urban Group. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник в эфире телеканала «Россия 24»
"Мы за счет регионального бюджета вынуждены будем достроить всю социальную инфраструктуру: школы, поликлиники, детские сады — все это ляжет на наш бюджет. Я думаю, что с социальными объектами сумма наших инвестиций в эти проекты [Urban Group] может достигать 20 млрд рублей", — сказал он. Воробьев отметил, что большая часть этой суммы будет потрачена на объекты социальный инфраструктуры.
Компания Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая девелопер объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов, Urban Group имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков. Чтобы обеспечить их права, правительство приняло решение привлечь средства федерального и областного бюджетов и Фонда дольщиков. Так, правительство Московской области перечислит 3 млрд рублей на завершение строительства части объектов компании.
9 июля Арбитражный суд Московской области признал пять юридических лиц, образующих группу, банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год. В рамках конкурсного производства строительство объектов Urban Group будет возобновлено, добавили в пресс-службе фонда.
Фонд единого института развития в жилищной сфере учрежден АО «ДОМ.РФ» для реализации программ улучшения жилищных условий граждан, в том числе через содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды.
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