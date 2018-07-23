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Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — вырос на 20
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Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — вырос на 20 

Банки.ру 1 час назад
Официальный курс доллара на 24 июля снизился на 29,31 копейки, составив 63,1957 рубля (63,4888 рубля с 21 июля). Курс евро увеличился на 19,59 копейки, до 74,1286 рубля (73,9327 рубля с 21 июля).
Российская валюта начинает новую неделю укреплением к доллару, отыгрывая первые за последние несколько дней менее враждебные комментарии от американских властей по санкционной теме, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.
«Министр финансов США упомянул, что у американской стороны нет цели убрать санкционные компании из бизнеса. Направленные в Минфин США планы того, как некоторые из санкционных компаний могут быть исключены из санкционных списков, будут рассмотрены американской стороной», — комментируют эксперты.
Параллельно, продолжают они, поддержку рублю оказывает приближающийся пик налоговых платежей, приходящийся на 25 июля.
В паре с евро рубль может получить определенную поддержку в четверг, по итогам заседания ЕЦБ, полагают аналитики Нордеа Банка. По их словам, на заседании в очередной раз могут прозвучать комментарии, способные сместить ожидания рынка о первом повышении процентных ставок в ЕЦБ на более поздние сроки.
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