Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — вырос на 20

Официальный курс доллара на 24 июля снизился на 29,31 копейки, составив 63,1957 рубля (63,4888 рубля с 21 июля). Курс евро увеличился на 19,59 копейки, до 74,1286 рубля (73,9327 рубля с 21 июля).

Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. Российская валюта начинает новую неделю укреплением к доллару, отыгрывая первые за последние несколько дней менее враждебные комментарии от американских властей по санкционной теме, отмечает аналитик Нордеа Банка

«Министр финансов США упомянул, что у американской стороны нет цели убрать санкционные компании из бизнеса. Направленные в Минфин США планы того, как некоторые из санкционных компаний могут быть исключены из санкционных списков, будут рассмотрены американской стороной», — комментируют эксперты.

Параллельно, продолжают они, поддержку рублю оказывает приближающийся пик налоговых платежей, приходящийся на 25 июля.