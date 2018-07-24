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Официальный курс доллара снизился на 27 копеек, евро — на 60
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Россиян лишат желания иметь валюту

Официальный курс доллара снизился на 27 копеек, евро — на 60 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 25 июля. Курс доллара понизился на 27,22 копейки, составив 62,9235 рубля (63,1957 рубля на 24 июля). Курс евро уменьшился на 60,25 копейки, до 73,5261 рубля (74,1286 рубля на 24 июля).
Российская валюта в понедельник была одним из лидеров роста, отыгрывая позитивную риторику от Казначейства США о готовности рассмотреть представленные отдельными компаниями планы по выходу из санкционного списка, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
Из заметных факторов для нацвалюты они отмечают предстоящий в среду, 25 июля пик налоговых платежей за июль, который может локально несколько поддержать российскую валюту.
Текущая неделя будет достаточно позитивной для отечественной валюты, полагает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя. Он напоминает, что в прошедшую пятницу Минфин России разместил на банковских депозитах 500 млн долларов сроком на 12 дней. Эта мера способна несколько снизить дефицит иностранной валюты в банковской системе и поддержать рубль, поясняет эксперт.
«Однако средства главного финансового ведомства страны размещены лишь только до начала августа и банкам придется эти деньги отдавать. Также с рынка уйдет фактор выплаты налогов, и вероятнее всего с начала августа мы начнем наблюдать постепенное ослабление рубля», — комментирует аналитик.
По его прогнозу, к концу лета — началу осени можно будет увидеть прорывы до 65—66 рублей за доллар.
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