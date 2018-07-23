Михаил Делягин: Россию опять деньгами завалило

Рост мировых цен на нефть (сорт Urals подорожал в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,35 раза, в мае — в 1,52 раза, в июне — в 1,6 раза) делает свое дело. Федеральный бюджет демонстрирует патологическое на фоне общих проблем России благополучие: его профицит увеличился с 1,8% ВВП (405,3 млрд руб.) по итогам I квартала до 3,3% ВВП (265,6 млрд руб.) в мае и 4,0% ВВП (342,5 млрд руб.) — в июне. По итогам первого полугодия профицит составил 1,9% ВВП (877,3 млрд руб.) — по сравнению с намеченным на год дефицитом в 1,3% ВВП.

Неиспользуемые остатки средств на его счетах выросли за июнь на 182,8 млрд руб., а в целом за полугодие — на 1,9 трлн. руб. и превысили 8,0 трлн. руб.

Либеральное правительство Медведева накопило в бюджете колоссальные деньги, достаточные для того, чтобы заново построить всю Россию, — но категорически не желает использовать деньги российских налогоплательщиков на благо их Родины, рассматривая использование бюджетных резервов на нужды России как нечто абсолютно недопустимое и не подлежащее обсуждению.

Буквально захлебываясь от денег, Медведев и компания обрушивают на Россию новый вал либеральных реформ, объективно направленный, насколько можно судить, на разграбление и уничтожение России — и пенсионное ограбление россиян вместе с повышением НДС являются, похоже, лишь прелюдией к новому чудовищному либеральному беспределу.

То, что действия правительства, десятилетиями маринующего в бюджете (и сжигающего в огне продолжающейся инфляции) триллионы рублей, до сих пор не получили юридической оценки, очень ярко говорит как о правовом уровне, так и о геополитической ориентации как силовых структур и судебной системы РФ, так и всей правящей тусовки в целом.

Столь же наглядно и благополучие платежного баланса. По данным Банка России, во II квартале 2018 года положительное сальдо счета его текущих операций составило 22,3 млрд долл. — против 1,9 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Фантастический, в 11,8 раза скачок произошел из-за увеличения положительного сальдо внешнеторгового баланса с 25,2 до 46,0 млрд долл. (более чем в 1,8 раза). Сокращение отрицательного сальдо торговли услугами (с -7,6 до -7,2 млрд долл.) и баланса оплаты труда (с -0,6 до -0,5 млрд) частично компенсировали увеличение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов с -13,3 до -13,8 млрд долл. и баланса вторичных доходов с -1,8 до -2,3 млрд.

Экспорт товаров вырос во II квартале 2018 года на 31,3% (с 83,9 до 110,2 млрд долл.), экспорт услуг — на 16,9% (с 14,8 до 17,3 млрд), что связано, в том числе с проведением чемпионата мира по футболу. Импорт увеличился в значительно меньшей степени: товаров — на 9,4% (58,7 до 64,2 млрд долл.), услуг — на 8,9% (с 22,4 до 24,4 млрд).

Несмотря на рост цен на нефть, доля не связанного с ней экспорта сократилась лишь с 44,2 до 41,2%, что представляется хорошим результатом.

Во II квартале традиционно наблюдается резкое сокращение чистого вывоза частных капиталов из России. По уточненным данным Банка России (учитывающим сальдо его валютных операций с российскими банками), чистый отток капитала сократился с 0,8 млрд долл. во II квартале прошлого года до 0,2 млрд долл. во II квартале текущего года, то есть практически прекратился.

Весьма отрадно, что длительный чистый приток невидимых государству, то есть заведомо криминальных капиталов (4,1 млрд долл. во II квартале прошлого года, 3,1 млрд долл. в I квартале этого) сменился их оттоком, сальдо которого составило 1 млрд долл. Криминальные капиталы — не тот ресурс, на котором можно основывать благополучие страны.

Международные резервы России во II квартале ускорили свой рост более чем в полтора раза — с 7,5 до 11,3 млрд долл. и достигли 459,9 млрд долл.

Международно признанный критерий Редди свидетельствует: для гарантированной стабильности национальной валюты резервы должны составлять сумму квартального импорта товаров и услуг и годовых выплат по внешнему долгу. Для России это около 230 млрд долл. ; таким образом, половину накопленных международных резервов можно направить на развитие в любой момент, — но эта мысль абсолютно чужда представителям либерального клана, полностью контролирующего социально-экономическую политику нашей страны.

Людоедская эффективность либералов, успешно нейтрализующих даже сказочное удорожание нефти и связанный с этим рост налогов, требует отстранения их от власти, которую они, как дополнительно показывает кража у нас пяти лет жизни повышением пенсионного возраста, используют как оружие социального и национального геноцида. Если их не остановить, они уничтожат Россию, — вероятно, с чувством выполненного долга и глубокого удовлетворения.

Едва ли не единственное полезное, на что направляются огромные средства России — сокращение внешнего долга. За II квартал он уменьшен на 34,4 млрддолл. (на 6,6%) — с 519.9 до 485,5 млрд — и впервые за 7,5 лет, с начала 2011 года опустился ниже полутриллиона долларов. Более важно, что внешний долг опустился ниже «порогового» для слабых экономик российского типа уровня безопасности в 30% ВВП, составив 28,2% ВВП.

Снижение внешнего долга носило комплексный характер: госдолг сократился на 10 млрд долл. до 49,7 млрд (за счет ценных бумаг в рублях, — частично из-за апрельского ослабления рубля), внешний долг банков — на 9,8 млрд (до 95,4 млрд долл.), а долг нефинансового сектора — на 10,2 млрд (до 327,9 млрддолл.).

Однако на фоне общей направленности либеральной социально-экономической политики радость по этому поводу напоминают чувства человека, нашедшего рублевую монетку по дороге на похороны, — которые легко могут оказаться похоронами и его страны, и его самого.

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