Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-июнь

Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за I полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов Москвы.

«По состоянию на 1 июля 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 1 084,3 млрд руб. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 952,3 млрд руб., что составляет 87,8% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за шесть месяцев 2018 г. составил 7% или 62 млрд руб. к аналогичному периоду 2017 г.», — говорится в сообщение.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (43,3% и 40,4% соответственно). «Поступления НДФЛ за шесть месяцев 2018 г. составили 412,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления НДФЛ увеличились на 51,3 млрд руб. или 14,2%», — отметили в департаменте.

Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 июля 2018 г. составили 384,6 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления налога на прибыль организаций сократились на 8,8 млрд руб. или 2,2%», — уточняется в тексте.

За полгода 2018 г. в бюджет Москвы поступило 48,4 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 10,2 млрд руб. или 26,7%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — добавили в департаменте.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 109 млрд руб., что составляет 10,1% от общего объема доходов.

«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 июля 2018 г. составило 914,7 млрд руб. и увеличилось на 101 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. На финансирование государственных программ направлено 882,3 млрд руб., что на 92,3 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2017 г.», — сообщили в пресс-службе департамента.

По данным ведомства, наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 210,8 млрд руб., «Развитие транспортной системы» — 199,9 млрд руб., «Столичное образование» — 153,8 млрд руб.

Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 111,5 млрд руб., а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за шесть месяцев 2018 г. составили 172,4 млрд руб.

Размер государственного долга города Москвы за январь-июня 2018 г. не изменился и остался на уровне конца 2017 г. — 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 июля 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.