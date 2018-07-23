Ещё
Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-июнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-июнь 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за I полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов Москвы.
«По состоянию на 1 июля 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 1 084,3 млрд руб. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 952,3 млрд руб., что составляет 87,8% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за шесть месяцев 2018 г. составил 7% или 62 млрд руб. к аналогичному периоду 2017 г.», — говорится в сообщение.
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (43,3% и 40,4% соответственно). «Поступления НДФЛ за шесть месяцев 2018 г. составили 412,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления НДФЛ увеличились на 51,3 млрд руб. или 14,2%», — отметили в департаменте.
Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 июля 2018 г. составили 384,6 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления налога на прибыль организаций сократились на 8,8 млрд руб. или 2,2%», — уточняется в тексте.
За полгода 2018 г. в бюджет Москвы поступило 48,4 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 10,2 млрд руб. или 26,7%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — добавили в департаменте.
Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 109 млрд руб., что составляет 10,1% от общего объема доходов.
«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 июля 2018 г. составило 914,7 млрд руб. и увеличилось на 101 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. На финансирование государственных программ направлено 882,3 млрд руб., что на 92,3 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2017 г.», — сообщили в пресс-службе департамента.
По данным ведомства, наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 210,8 млрд руб., «Развитие транспортной системы» — 199,9 млрд руб., «Столичное образование» — 153,8 млрд руб.
Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 111,5 млрд руб., а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за шесть месяцев 2018 г. составили 172,4 млрд руб.
Размер государственного долга города Москвы за январь-июня 2018 г. не изменился и остался на уровне конца 2017 г. — 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 июля 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.
Агентство «Москва»: последние новости
Туроператор Intravel Stoleshniki сообщил о прекращении своей деятельности В Госдуме прошел второе чтение законопроект о страховании вкладов малых и микропредприятий АТОР: Около 1 тыс. туроператоров в течение трех лет прекратили свою деятельность
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину46
Россияне взбунтовались из-за нового налога64
Дачники будут жить по новым правилам131
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор424
Украина приготовилась перехватывать российские корабли109
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение