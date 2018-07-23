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Объем выданных ВТБ в Челябинской области кредитов вырос за полгода на 8%
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Объем выданных ВТБ в Челябинской области кредитов вырос за полгода на 8% 

Rambler News Service 1 час назад
По итогам первой половины года ВТБ увеличил объем выданных в Челябинской области кредитов на 8% в годовом выражении. Кредитный портфель его розничного бизнеса на Южном Урале составил 46,6 млрд руб., [пишет] (https://ura.news/news/1052343823) URA.RU со ссылкой на банк.
За первое полугодие ВТБ выдал жителям Челябинской области 12,8 тыс. кредитов наличными на общую сумму в 6,3 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40%.
В банке отметили, что основными целями кредитования населения остаются ремонт, крупная бытовая техника и путешествия, а также рефинансирование кредитов, взятых в других банках.
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