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Конкурсное производство банка «Донинвест» продлили еще на 5 месяцев
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Конкурсное производство банка «Донинвест» продлили еще на 5 месяцев 

Деловое сообщество 1 час назад
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о продлении еще на пять месяцев конкурсного производства банка «Донинвест». Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте суда. Поводом к такому решению стало то, что имущество компании до сих пор не реализовано. Помимо этого, по данным на 1 июня 2018 года, финансовая организация задолжала 5,6 млрд руб кредиторам.
Напомним, в конце прошлого года АСВ на основании проверок о банкротстве «Донинвеста» потребовало привлечь топ-менеджеров и совладельцев к субсидиарной ответственности перед кредиторами. В АСВ считают, что в 2014 году банк предоставлял заведомо невозвратные кредиты «техническим юридическим лицам», чем ухудшил свое положение. Решение о проведении таких сделок принимали топ-менеджеры и лица, которые контролируют финансовую организацию.
Напомним, банк «Донинвест» работал с 1991 года и являлся основной промышленной группы Михаила Парамонова. Летом 2014 года по требованию Центробанка перестал принимать вклады. Спустя несколько месяцев регулятор отозвал у банка лицензию в связи с проведением «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Бывшие руководители банка «Донинвест» были задержаны по подозрению в хищении средств на сумму свыше 1 млрд руб. Официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года. Его капитал на тот момент составлял составлял 314 млн руб., активы — 2,6 млрд руб.
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