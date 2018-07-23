Конкурсное производство банка «Донинвест» продлили еще на 5 месяцев

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о продлении еще на пять месяцев конкурсного производства банка «Донинвест» . Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте суда. Поводом к такому решению стало то, что имущество компании до сих пор не реализовано. Помимо этого, по данным на 1 июня 2018 года, финансовая организация задолжала 5,6 млрд руб кредиторам.

Напомним, в конце прошлого года АСВ на основании проверок о банкротстве «Донинвеста» потребовало привлечь топ-менеджеров и совладельцев к субсидиарной ответственности перед кредиторами. В АСВ считают, что в 2014 году банк предоставлял заведомо невозвратные кредиты «техническим юридическим лицам», чем ухудшил свое положение. Решение о проведении таких сделок принимали топ-менеджеры и лица, которые контролируют финансовую организацию.