Бюджет Севастополя за первые полгода: Москва увеличила помощь вдвое

Департамент финансов Севастополя отчитался сегодня об исполнении бюджета города за первое полугодие 2018 года. Бюджет «закрыли» с профицитом в 218 млн рублей. Доходы выросли на 3,5 млрд, а расходы на 2 млрд рублей.

«Доход бюджета за шесть месяцев составил 11,8 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 6 млрд рублей и безвозмездных поступлений 5,7 млрд рублей. Общий объем доходов по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличился на 3 млрд 532 млн рублей (42%). Соответствующий прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам 8,4% — дополнительно в бюджет поступило 470 млн рублей. Безвозмездные поступления выросли более чем в два раза — на 3 млрд 60 млн рублей. Доля собственных доходов города в общем объеме составила 52%», — сообщил директора профильного ведомства Владимир Штоп

Рост доходов отмечается по всем основным источникам. Больше всего выросли доходы от налогов физических лиц — дополнительно поступило 467 млн рублей.

Расходная часть за первое полугодие — 11,5 млрд рублей. Расходы Севастополя увеличились на 2 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего город тратит на отрасли социально-культурной сферы — более 6,4 млрд рублей (55,5% расходов). Наибольший удельный вес занимают расходы на образование (25%), затем почти 20% — это расходы на социальную политику. Все первоочередные расходы бюджета профинансированы в полном объеме.

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