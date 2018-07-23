«Русагро» может купить «Капиталагро»: возможность увеличить мощности свиноводческого дивизиона на 14%

Торговый дом Капиталагро вместе с его аффилированными компаниями контролирует мощности по производству 28 тыс. т премиальной свинины, перерабатывающее предприятие и сеть из 23 магазинов в Белгородской области . Его покупка позволит Русагро повысить производственную мощность свиноводческого дивизиона на 14%, увеличить ассортимент его продукции, а также продажи в рамках недавно запущенного бренда Слово Мясника. По нашим оценкам, в зависимости от финансовых условий сделки, покупка может обойтись компании в 3–4 млрд руб. (наш прогноз органических капиталовложений Русагро на 2018 г. составляет 23,5 млрд руб.).

Свиноводческий сегмент играет ключевую роль в развитии операций Русагро. Мы ожидаем, что в ближайшие три года компания увеличит мощности данного дивизиона в два раза за счет новых проектов в Тамбовской области и на Дальнем Востоке. Основными игроками в данном сегменте выступают промышленные предприятия, в то время как доля личных подсобных хозяйств составляет всего 14%, а уровень консолидации по-прежнему невелик (пятерка ведущих игроков контролирует 30% рынка).

Русагро входит в число лидеров по темпам роста среди компаний российского АПК, заключив целый ряд успешных M&A-сделок на выгодных условиях и продемонстрировав способность к реализации новых проектов в запланированные сроки. По состоянию на март 2018 г. коэффициент чистый долг/EBITDA Русагро составил 0,6x, и мы полагаем, что в среднесрочной перспективе компания останется одним из лидеров процесса консолидации сектора.