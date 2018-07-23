Ещё
«Русагро» может купить «Капиталагро»: возможность увеличить мощности свиноводческого дивизиона на 14%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русагро» может купить «Капиталагро»: возможность увеличить мощности свиноводческого дивизиона на 14% 

Прайм 1 час назад
По сообщению газеты Коммерсант, Русагро подало в ФАС ходатайство о приобретении свиноводческой компании Капиталагро.
Торговый дом Капиталагро вместе с его аффилированными компаниями контролирует мощности по производству 28 тыс. т премиальной свинины, перерабатывающее предприятие и сеть из 23 магазинов в Белгородской области. Его покупка позволит Русагро повысить производственную мощность свиноводческого дивизиона на 14%, увеличить ассортимент его продукции, а также продажи в рамках недавно запущенного бренда Слово Мясника. По нашим оценкам, в зависимости от финансовых условий сделки, покупка может обойтись компании в 3–4 млрд руб. (наш прогноз органических капиталовложений Русагро на 2018 г. составляет 23,5 млрд руб.).
Свиноводческий сегмент играет ключевую роль в развитии операций Русагро. Мы ожидаем, что в ближайшие три года компания увеличит мощности данного дивизиона в два раза за счет новых проектов в Тамбовской области и на Дальнем Востоке. Основными игроками в данном сегменте выступают промышленные предприятия, в то время как доля личных подсобных хозяйств составляет всего 14%, а уровень консолидации по-прежнему невелик (пятерка ведущих игроков контролирует 30% рынка).
Русагро входит в число лидеров по темпам роста среди компаний российского АПК, заключив целый ряд успешных M&A-сделок на выгодных условиях и продемонстрировав способность к реализации новых проектов в запланированные сроки. По состоянию на март 2018 г. коэффициент чистый долг/EBITDA Русагро составил 0,6x, и мы полагаем, что в среднесрочной перспективе компания останется одним из лидеров процесса консолидации сектора.
Прайм: последние новости
"Роснефть" может открыть сеть АЗС в Германии "Роснефть" подала иск на 89 млрд руб к участникам нефтегазового проекта "Сахалин-1" "Алроса" во II квартале сократила добычу алмазов на 18%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор314
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли96
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России101
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение