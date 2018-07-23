Ещё
«Развод для лохов»: украинский эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать денег от «Газпрома» — «Главред»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

«Развод для лохов»: украинский эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать денег от «Газпрома» — «Главред» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украина не сможет выбить из «Газпрома» компенсацию по решению Стокгольмского арбитража — по крайней мере, в ближайшем будущем.
Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на «Главреде».
«Затянуться это может очень надолго, потому что у «Газпрома» достаточно ресурсов, чтобы заиграть эту тему очень мощно. Учитывая коррумпированность европейских чиновников и ресурсы «Газпрома», они могут затянуть все на очень долгое время. Думаю, они и в следующем году еще не заплатят. Они будут сейчас торговаться, предлагая сохранить транзит», — рассказал он.
При этом вопрос транзита через Украину после 2019 года эксперт назвал «еще одной проблемой, о которой господа Коболев и Витренко не говорят»: «Никто ничего в этом направлении не делает. То, что они ездят по Европе, рассказывая немцам о том, как это все опасно — без толку. Немцы смотрят на наших, как на идиотов: „Ну и? Нам это выгодно. Нам напрямую предложили активы, дали нам скидку, Россия строит газопровод за свой счет. Это выгодно немецкому бизнесу“. И что тут сделаешь? Ничего».
Загородний уточнил, что такое положение дел является нарушением правил так называемой ассоциации. «В ассоциации прописано, что европейцы должны сохранить транзит, правда, там не написано — в каких объемах. Русские говорят: „Хорошо, 15 миллиардов кубометров“. Но Украине это не выгодно. Нам дешевле в таком случае демонтировать ГТС», — констатировал экономист.
И добавил: «Все это „развод для лохов“, в том числе со стороны европейцев. Как бы там Меркель не успокаивала Украину, но для нас это будет значить, что враз не станет 1% ВВП. Немцы же четко следуют своим интересам: они сами хотят продавать газ Европе и стать газовым хабом Европы. Они нам пытаются рассказывать, что сохранят транзит и т.д. Нет, так не пойдет. Подписывайте тогда конкретные бумаги».
Транзит газа: что делать Украине
По мнению Загороднего, нашей стране нужно возвращаться к идее консорциума. «Мы должны идти на компромиссы, мы должны понимать одну простую вещь: только „Газпром“ может обеспечить транзит газа. Я считаю, что к решению этого вопроса нужно подходить прагматично», — отметил он.
В качестве примера он привел Грузию, которая тоже прагматично подходит к этому. Там РАО ЕЭС владеет фактически всей электроэнергетикой в Грузии, как и в Армении. Но в Армении она влияет на политику, а в Грузии — не может, уточнил эксперт.
«Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что «Газпром» будет присутствовать в качестве участника. Но у нас должны быть институции, которые всегда будут бить по наглым рукам, если они будут лезть в политику. Тогда интерес европейских компаний будет в том, чтобы не достраивать «Северный поток», — пояснил он.
По его словам, у Украины есть предложение, газохранилище, которое позволяет сглаживать колебание. «Но у нас есть „великие менеджеры“, которые закупают кадиллаки и рассказывают о том, какие они великие, а реально ничего не делают. „Газпром“ — это большая компания, которая может продвигать свои интересы. И если все и дальше так будет продолжаться, то он достроит „Северный поток-2“, — уверен экономист.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству „Северного потока-2“. Помешать гигантоманскому газовому проекту россиян пытались немецкие экологи.
Добыча газа в Украине
»Нам говорят, что мы накопим денег и начнем вкладывать в украинскую добычу. А где гарантия, что в Украине есть столько газа, чтобы обеспечить добычу? Может, эти деньги лучше инвестировать в модернизацию, чтобы мы сократили потребление газа? Этого никто не делает», — заявил Загородний.
Нужно понимать логику топ-менеджеров «Нафтогаза», пояснил он. По его словам, они покажут красивую презентацию, расскажут, какой будет рост. «Но проблема в том, что вам рассказывает один менеджер, который зарабатывает сейчас свой миллион, а потом он уйдет в отставку, придет другой на его место и скажет, что все то была неправда, а он тут не причем. И с кого тогда спрашивать?» — поинтересовался эксперт.
«Нам рассказывают, что топ-менеджеры компаний должны зарабатывать много. Да это бред! Выпускник Гарварда с МВА, дай бог, имеет 200 тысяч долларов в год. Это еще постараться нужно, чтобы добиться такого заработка в западной компании. А у нас приходят — и им сразу же дай миллион. За что? Ты разве заработал эти деньги? «Нафтогаз» как был убыточной компаний, так и остался. Почему «Укргазвидобування» не продает газ напрямую производителям? Где газовая биржа, где производители свободно могут купить? Где прямой доступ к трубе «Нафтогаза»? Где аукционы, чтобы независимые производители могли купить газ? Да нет ничего этого! Как была непрозрачная монополия, которая обложила всех, и теперь деньги зарабатывают в том числе западные компании, потому что им выгодно, потому что лохи платят. В итоге, они все — «в шоколаде», вот только страна у нас все больше убивается», — резюмировал экономист.
Как сообщалось, в конце мая стало известно, что «Нафтогаз» выплатит сотрудникам компании премию в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с «Газпром». Наблюдательный совет компании решил выплатить сотрудникам 46,3 млн долларов. Это составляет 1% от суммы выигрыша в суде.
Всего сотрудники НАК получили 21 млн долларов. Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев получил 7,9 млн долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко — 6 млн долларов. «Остальная часть премии, приблизительно 25 млн долларов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от „Газпрома“, — пояснил Витренко.
Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, даже премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат „перегибом“. После чего „Нафтогаз“ засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии. В НАК только уточнили, что всего премию получил 41 человек.
Тем не менее, ГПУ уже завела дело о премиях в „Нафтогазе“ за победу над „Газпромом“. В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании „принимать такие решения“.
При этом „Нафтогаз“ требует через Торговую палату Стокгольма от „Газпрома“ перерасчета с марта 2013-го и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).
Напомним, 28 мая „Газпром“ направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов „Нафтогазу“ по транзитному контракту.
Также после вердикта суда „Газпром“ начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.
30 мая стало известно, что на активы „Газпрома“ наложили арест по требованию „Нафтогаза“. Акции проектных компаний „Северного потока“ и „Северного потока-2“ уже заморожены.
Оригинал публикации
Украина.ру: последние новости
Ахметов стал единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg Гройсман осудил как аморальный поступок получение премий руководством «Нафтогаза», но деньги уже не вернуть «Нафтогаз» вопреки решению суда продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам131
Украина приготовилась перехватывать российские корабли107
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор149
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России73
Корабли НАТО зашли в Одессу115
Новости партнеров
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение