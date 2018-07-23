Аксенов отказался назвать второго акционера «Крымэнерго»

Глава Крыма Сергей Аксенов не стал называть компанию, которая станет вторым акционером создаваемого акционерного общества (АО) "Крымэнерго", объяснив это санкционным режимом.

Государственная компания "Крымэнерго" будет реорганизована в акционерное общество, доля республики составит 50%, сообщал ранее Аксенов. Акционирование позволит привлечь около 9 миллиардов рублей средств для модернизации сетевого хозяйства, отмечал он.

"Мы считаем, что будет создано одно акционерное общество (сбыт и обслуживание)…Предварительно будет 50 на 50 (доли) с федеральным органом власти, который будет определен, там есть вопросы с санкционным режимом, сейчас определяется компания, которая эту деятельность на территории полуострова будет вести", — сказал Аксенов.

Задержка в акционировании ГУП "Крымэнерго", по словам главы Крыма, была связана с постановкой на учет всех объектов и земельных участков компании. Решения удалось достичь во взаимодействии с правительством России , отменив госпошлины за регистрацию прав собственности "Крымэнерго". Объем финансирования для модернизации сетей в Крыму составит около 9 миллиардов рублей, подтвердил Аксенов. "Это очень упростило работу. Как только разрешение получили, постараемся это сделать (завершить акционирование) до конца этого года", — сказал глава Крыма.

ГУП республики "Крымэнерго" — единственный в Крыму поставщик электроэнергии. Госкомпания основана после национализации имущества ДТЭК в 2014 году. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тысяч бытовых абонентов и более 23 тысяч потребителей-юрлиц. На предприятии работает свыше 6,5 тысячи человек, оно является одним из крупнейших налогоплательщиков Крыма.