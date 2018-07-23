Биржа или карточный стол?

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Фондовый рынок, словно карточный стол. Как те, кто обладают большей информацией, наживаются на непросвещенных трейдерах и розничных инвесторах?Как говорится в старинной поговорке: «Если вы долгое время просидели за карточным столом и не знаете, кто из участников слабый игрок, то слабый игрок — это вы». Ее смысл в какой-то степени можно применить и к фондовому рынку: достаточно посмотреть на то, кто избавлялся от акций в тот момент, когда компании проводили рекордные байбэки, — расклад сил «за столом» сразу становится ясным. В начале года на американском фондовом рынке — по сути, центре финансового мира — царил оптимизм, связанный с ожиданиями репатриации капитала в США после налоговой реформы Дональда Трампа. Один из крупнейших банков страны — JPMorgan — сделал смелый прогноз, предсказав рекордный объем обратных выкупов акций на сумму $842 млрд

Zerohedge

Этот прогноз означал, если крупнейшими покупателями акций станут сами компании, значит, обвалить рынок будет практически невозможно: нужна будет настоящая лавина продаж. Действительно, корпорации по итогам первого полугодия стали единственными чистыми покупателями своих акций за исключением промышленного сектора. Однако такой ситуацией не преминули воспользоваться представители финансового сектора, в частности хедж-фонды: они стали чистыми продавцами на рынке акций. К такому выводу пришли эксперты Bank of America, основываясь на данных активности своих клиентов.

Zerohedge

Что же касается прогноза JP Morgan, то поначалу он казался слишком оптимистичным и многие не верили, что такие цифры совпадут с реальностью. Тем не менее, по данным TrimTabs, во II квартале этого года объявления об обратных выкупах акций выросли до рекордного уровня $436,6 млрдПредыдущий рекорд был установлен в I квартале, когда была зафиксирована отметка $242,1 млрдТаким образом, общий объем байбэков в первом полугодии составил грандиозные $680 млрд, а это всего на $160 млрд меньше чем прогнозная цифра JPM на весь 2018 г. Если тенденция продолжится в том же темпе, то по итогам года мы получим цифру в $1,35 трлн. Для понимания масштабов происходящего TrimTabs отмечает, что суммой денег, направленной в прошлом квартале на обратные выкупы акций, можно было профинансировать бонусы размером в $1 тыс. для 6,8 млн работников за каждый торговый день. Таким образом, на американском рынке акций на стороне покупателей доминируют сами корпорации, ведомые компаниями технологического сектора. Это объясняет, почему на фоне «торговых войн», обвала юаня, практически плоской кривой доходности трежерис и геополитического хаоса фондовые индексы продолжают двигаться вверх.

Zerohedge

Но, как мы уже отметили выше, на этом фоне от акций активно избавляются профессиональные участники рынка, более того, так называемые инсайдеры, то есть люди, непосредственно работающие в компаниях, избавляются от акций едва ли не рекордными темпами. И, конечно же, лидером по продажам со стороны инсайдеров выступает сектор высоких технологий. Напомним также, что акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) более чем на 80% обеспечили рост индекса S&P 500 в этом году. И пока mainstream-медиа в Америке с гордостью рассказывают про растущий фондовый рынок и силу экономики, стоит обратить внимание на тех, кто активно избавляется от акций. Взять, например, тот же Netflix. На графике видно, что каждый подъем стоимости акций сопровождается активными продажами инсайдеров.

Zerohedge

Аналогичная картина и в других компаниях сектора. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже отметила злоупотребления инсайдеров. Руководители компаний грубо нарушали сроки объявлений о байбэках и продавали значительно больше, чем ранее, своих акций сразу же после того, как эти объявления попадали в новостные ленты, используя преимущества ценовых всплесков, которые зачастую сопровождают объявления об обратных выкупах акций. Дело в том, что сразу после объявления о байбэке цена на акции начинает расти, и топ-менеджмент пользовался этим для продаж своих пакетов бумаг.