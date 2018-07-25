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Ryanair отменила более 130 рейсов
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Ryanair отменила более 130 рейсов в связи с забастовкой бортпроводников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Michael Bahlo
Сорок рейсов ирландской авиакомпании Ryanair отменены в международном аэропорту Брюсселя и еще 92 — в Шарлеруа из-за проводимой со среды двухдневной забастовки бортпроводников перевозчика, сообщили РИА Новости в администрации авиатерминала бельгийской столицы.
В целом стачка с участием до 4 тысяч работников авиакомпании в Испании, Италии, Португалии и Бельгии может привести к отмене в этих странах не менее 600 рейсов.
В связи с забастовкой бортпроводников Ryanair разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги. В Бельгии забастовкой затронуты 23,5 тысячи пассажиров, вылетающих из и прилетающих в королевство. Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.
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