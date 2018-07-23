«Роснефть» подала иск к участникам нефтегазового проекта «Сахалин-1»

«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Сахалинской области к компаниям-участницам нефтегазового проекта «Сахалин-1», следует из картотеки суда.

Ответчиками выступают пять компаний: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (структура американской ExxonMobil , доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (японский консорциум «Содэко», 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также «Сахалинморнефтегаз-шельф» (11,5%) и «РН-Астра» (8,5%). Через последние две компании «Роснефть» контролирует в проекте 20%.

С Exxon и Sodeco «Роснефть» требует взыскать по 26,7 млрд руб., с ONGC — 17,8 млрд руб. А с «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» суммарно 17,8 млрд руб.

Иск поступил в суд 13 июля. Заседание назначено на 10 сентября.