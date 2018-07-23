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«Роснефть» подала иск к участникам нефтегазового проекта «Сахалин-1»
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«Роснефть» подала иск к участникам нефтегазового проекта «Сахалин-1» 

Rambler News Service 29 минут назад
«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Сахалинской области к компаниям-участницам нефтегазового проекта «Сахалин-1», следует из картотеки суда.
Ответчиками выступают пять компаний: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (структура американской ExxonMobil, доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (японский консорциум «Содэко», 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также «Сахалинморнефтегаз-шельф» (11,5%) и «РН-Астра» (8,5%). Через последние две компании «Роснефть» контролирует в проекте 20%.
С Exxon и Sodeco «Роснефть» требует взыскать по 26,7 млрд руб., с ONGC — 17,8 млрд руб. А с «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» суммарно 17,8 млрд руб.
Иск поступил в суд 13 июля. Заседание назначено на 10 сентября.
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