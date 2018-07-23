Ещё
КамАЗ за полгода получил убыток в 803 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КамАЗ за полгода получил убыток в 803 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала года ПАО «КамАЗ» получило убыток по РСБУ в размере 803 миллионов рублей, против 214 млн, следует из ежеквартальной отчетности компании.
При этом общая выручка с января 2018-го по июнь выросла на 7,8%, до 62,1 млрд руб.
По словам финансового директора компании Андрея Максимова, а снижение показателей повлияло вступление в силу требований стандарта «Евро-5» и подорожание расходных материалов для литья, пишет «Коммерсант».
Напомним, автомобильный завод КамАЗ и финишное предприятие основной продукции компании сдали потребителям в марте 3,3 тысячи машкомплекта
В первом квартале этот показатель составлял 7,7 тысячи единиц, что больше на 6,8%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Обязательства Газбанка перед вкладчиками составляют 17,8 миллиарда рублей Сотрудник Роскосмоса арестован по делу о госизмене «Тагилбанк» остался без лицензии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам100
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН18
Недовольству россиян в соцсетях положат конец779
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение