КамАЗ за полгода получил убыток в 803 миллиона рублей

С начала года ПАО «КамАЗ» получило убыток по РСБУ в размере 803 миллионов рублей, против 214 млн, следует из ежеквартальной отчетности компании.

При этом общая выручка с января 2018-го по июнь выросла на 7,8%, до 62,1 млрд руб.

По словам финансового директора компании Андрея Максимова, а снижение показателей повлияло вступление в силу требований стандарта «Евро-5» и подорожание расходных материалов для литья, пишет «Коммерсант».

Напомним, автомобильный завод КамАЗ и финишное предприятие основной продукции компании сдали потребителям в марте 3,3 тысячи машкомплекта

В первом квартале этот показатель составлял 7,7 тысячи единиц, что больше на 6,8%.