Сбербанк: повышение нормативов резервов по валютным вкладам ведет к росту стоимости валютных кредитов

Михаил Матовников. Повышение на 1 п.п. нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте ведет к росту стоимости кредитов, снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков, и соответственно возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте, заявил RNS главный аналитик Сбербанка

«Ставка ФОР (фонда обязательного резервирования. — RNS) влияет не только на валютное привлечение, но и на кредитование. Повышение ставок ФОР увеличивает стоимость привлечения валютных вкладов, ведет к росту стоимости кредитов и снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков, и соответственно возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Так что можно сказать, что повышение ставок ФОР направлено на ограничение именно валютного кредитовани», — сказал он.

Матовников напомнил, что «в течение длительного времени снижение ставок по валютным вкладам содействовало переводу значительной части сбережений в рубли».

«Но из-за уменьшения разрыва между рублевыми и долларовыми ставками вследствие постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и с учетом роста мировых ставок по долларам в результате повышения ставки ФРС возникают риски оттока валютных средств за границу. То есть цель дедолларизации начинает выполняться не за счет перехода в рубли, а за счет оттока валюты из банковской системы», — добавил он.

Ранее ЦБ сообщил, что с 1 августа повышает на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте.

В пресс-службе регулятора отмечали, что «данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций».