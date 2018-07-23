Банки сократили задолженность по репо под залог ОФЗ

Казначейство вновь не планирует на этой неделе валютный депозитный аукцион и де-факто сокращает фондирование банков в валюте.

До недавнего времени Казначейство еженедельно проводило валютные депозитные аукционы, правда срок размещения средств составлял 12 дней, а суммы были довольно скромными, обычно 0,5 млрд долл. Но на этой неделе, как и две недели назад, ведомство не планирует проводить аукцион. Таким образом, объем предоставляемого банкам фондирования в валюте сокращается.

Возможно, подобное решение связано с расширением списка банков, получивших доступ к депозитным аукционам Казначейства, которое может видеть дополнительные риски при кредитовании в валюте. Тем не менее это решение кажется довольно сомнительным. Во-первых, Казначейство заинтересовано в повышении собственных доходов, поэтому последние несколько лет активно кредитует банковский сектор. Во-вторых, ряд участников рынка отмечали рост риска возникновения дефицита валютной ликвидности.

Хотя мы пока такого дефицита не видим, отмечаемое сокращение ликвидных валютных активов банковского сектора в значительной степени стало следствием интервенций Минфина на валютном рынке. Валютные депозиты как раз возвращают часть этих средств обратно в банковскую систему, смягчая давление на рубль.