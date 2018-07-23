Ещё
Банки сократили задолженность по репо под залог ОФЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки сократили задолженность по репо под залог ОФЗ 

Прайм 45 минут назад
Казначейство вновь не планирует на этой неделе валютный депозитный аукцион и де-факто сокращает фондирование банков в валюте.
До недавнего времени Казначейство еженедельно проводило валютные депозитные аукционы, правда срок размещения средств составлял 12 дней, а суммы были довольно скромными, обычно 0,5 млрд долл. Но на этой неделе, как и две недели назад, ведомство не планирует проводить аукцион. Таким образом, объем предоставляемого банкам фондирования в валюте сокращается.
Возможно, подобное решение связано с расширением списка банков, получивших доступ к депозитным аукционам Казначейства, которое может видеть дополнительные риски при кредитовании в валюте. Тем не менее это решение кажется довольно сомнительным. Во-первых, Казначейство заинтересовано в повышении собственных доходов, поэтому последние несколько лет активно кредитует банковский сектор. Во-вторых, ряд участников рынка отмечали рост риска возникновения дефицита валютной ликвидности.
Хотя мы пока такого дефицита не видим, отмечаемое сокращение ликвидных валютных активов банковского сектора в значительной степени стало следствием интервенций Минфина на валютном рынке. Валютные депозиты как раз возвращают часть этих средств обратно в банковскую систему, смягчая давление на рубль.
Банки сократили задолженность по репо под залог ОФЗ. Задолженность по репо под залог ОФЗ сроком на один день снизилась к сегодняшнему утру практически до нуля — менее 1 млрд руб. В пятницу кредитные организации вернули по этому инструменту чуть более 100 млрд руб. При этом уровень как корсчетов, так и банковских депозитов в ЦБ остался практически неизменным, так что средства, которые были потрачены на погашение задолженности, скорее всего, поступили в банковскую систему по бюджетному каналу. Динамика задолженности банковского сектора и корсчетов банков в ЦБ свидетельствует о сегментированности банковского сектора, ликвидность по-прежнему не перераспределяется между кредитными организациями с помощью межбанковских кредитов, уровень ставок пока практически не снижается.
Прайм: последние новости
"Роснефть" может открыть сеть АЗС в Германии РСТ: Около 2 тыс клиентов "Интрэвел Столешники" не воспользуются оплаченным отдыхом Мнучин: "Русал" представил США предложения, которые могут привести к снятию с него санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам55
Загадочная гибель игроков КВН11
Недовольству россиян в соцсетях положат конец686
«Она просто перестала дышать — и все»8
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение