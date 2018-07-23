ЦБ: Экс-руководство «Активкапитал банка» выводило активы, кредитуя сомнительных заемщиков

Банк России отозвал лицензию у «Активкапитал банка» 29 марта в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ.

"Временная администрация по управлению АО «АК Банк»… установила, что руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также путем перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство банка препятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи правоустанавливающих документов на активы банка на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Временная администрация оценивает активы банка в 18,7 миллиарда рублей, а обязательства — в 25 миллиардов рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляет 6,3 миллиарда рублей.

В апреле АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 11 апреля через Сбербанк ВТБ , они составят около 22,9 миллиарда рублей.