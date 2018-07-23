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В первом полугодии объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 75%
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В первом полугодии объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 75% 

АиФ — Алтай 27 минут назад
В первом полугодии 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% — до 14,2 млрд рублей. Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 12,1 млрд рублей (прирост — 67%), по накопительному (НСЖ) — 2,1 млрд рублей (рост — в 2,6 раза).
За шесть месяцев компания заключила с клиентами 39 тысяч договоров — в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.
Объем выплат составил 1,3 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Показатели нашей компании растут быстрыми темпами. В текущем году мы продолжаем расширять продуктовую линейку, насыщать ее новыми сервисами. Также развиваем сотрудничество с новыми внешними партнерами. В течение года планируем сохранить высокие темпы роста и увеличить объемы нашего бизнеса».
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