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Директор департамента финансовых технологий ЦБ покинет свой пост
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Директор департамента финансовых технологий ЦБ покинет свой пост 

Rambler News Service 1 час назад
Директор департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова с 24 июля покинет свой пост, сообщила пресс-служба регулятора.
«Директор департамента финансовых технологий Мельникова Алиса Валерьевна с 24 июля 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — сказано в сообщении.
Исполнять обязанности директора департамента будет ее заместитель Иван Зимин.
Алиса Мельникова работала в ЦБ с 3 июля прошлого года. Ранее, с июля 2013 года, она занимала пост генерального директора АО «СберТех».
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