Мэрия расторгла контракт с московской компанией, которая не выполнила поставку рододендронов во Владивосток

Компания ООО «Тендерная мастерская», выигравшая аукцион на поставку саженцев декоративных деревьев и кустарников во Владивосток , так и не осуществила поставку 1830 елей и 2750 рододендронов в установленные договором сроки. За неисполнение обязательств муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с дальнейшим внесением компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает PRIMPRESS.

Аукцион на поставку приморских рододендронов состоялся в начале июня. За 9 912 204,47 рубля московская компания обязалась в течение трех дней с момента заключения контракта доставить во Владивосток 4580 саженцев рододендрона даурского и ели обыкновенной формы сизой.

Отметим, что ООО «Тендерная мастерская», учредителем которого является Тлеуханов Магжан, было зарегистрировано в марте этого года. Основный видом деятельности компании является «оптовая торговля прочими машинами и оборудованием». В настоящее время организация выполняет два госконтракта — оба на поставку оборудования и электроинструмента.

Как сообщили в администрации Владивостока, муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» будет объявлен новый аукцион на поставку елей и рододендронов.