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Мэрия расторгла контракт с московской компанией, которая не выполнила поставку рододендронов во Владивосток
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Мэрия расторгла контракт с московской компанией, которая не выполнила поставку рододендронов во Владивосток 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Компания ООО «Тендерная мастерская», выигравшая аукцион на поставку саженцев декоративных деревьев и кустарников во Владивосток, так и не осуществила поставку 1830 елей и 2750 рододендронов в установленные договором сроки. За неисполнение обязательств муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с дальнейшим внесением компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает PRIMPRESS.
Аукцион на поставку приморских рододендронов состоялся в начале июня. За 9 912 204,47 рубля московская компания обязалась в течение трех дней с момента заключения контракта доставить во Владивосток 4580 саженцев рододендрона даурского и ели обыкновенной формы сизой.
Отметим, что ООО «Тендерная мастерская», учредителем которого является Тлеуханов Магжан, было зарегистрировано в марте этого года. Основный видом деятельности компании является «оптовая торговля прочими машинами и оборудованием». В настоящее время организация выполняет два госконтракта — оба на поставку оборудования и электроинструмента.
Как сообщили в администрации Владивостока, муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» будет объявлен новый аукцион на поставку елей и рододендронов.
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