Новосибирский Минфин обновил перечни крупнейших налогоплательщиков региона

Новосибирской области в первом полугодии 2018 года было собрано 90,4 млрд руб. налогов. Две трети от этой суммы (63,2 млрд руб.) поступило в консолидированный бюджет региона, еще 27,2 млрд руб. направлено в федеральный бюджет, 7,4 млрд руб. — в бюджет областного центра. Данные опубликовало Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Минфин также привел список крупнейших налогоплательщиков региона по итогам первых шести месяцев 2018 года. В федеральный бюджет 10 крупнейших налогоплательщиков перечислили 7,2 млрд руб. — более четверти от общей суммы поступлений в федеральный бюджет. В консолидированный бюджет субъекта федерации компании топ-10 перечислили 13,7 млрд руб. Это составило 21,7% от общей суммы поступлений в этот бюджет. По итогам первого квартала данный показатель едва превышал 18%. Бюджет города Новосибирска более диверсифицирован. За полугодие на долю 10 крупнейших налогоплательщиков пришлось только 10,2% поступлений — 757 млн руб.

В самих списках, по сравнению с первым кварталом 2018 года, произошли незначительные изменения. Так, из первой десятки налогоплательщиков в федеральный бюджет выпали ОАО «Новосибирскавтодор» и ООО «НПП Триада-ТВ». Их место заняли АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна» и ООО «Разрез Восточный».