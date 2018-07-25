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Енисейский Объединенный Банк снизил ставки по рублевым вкладом
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Енисейский Объединенный Банк снизил ставки по рублевым вкладом 

Банки.ру 18 часов назад
Енисейский Объединенный Банк уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,15 процентного пункта.
«Лидер» теперь оформляется под 5,85—6,5%, а «Стратегия» — под 5,75—6,4% годовых. По обоим вкладам проценты выплачиваются в конце срока.
«Фаворит» открывается под 3,35—6,1%, а «Капитал» — под 3,5—6,2%, а «Классика» — под 3,65—6,4% годовых.
Процентные ставки по вкладу «Золотая пора» составляют 3,6—6,05% годовых. Выплата процентов по четырем вышеперечисленным депозитам осуществляется ежемесячно.
«Копилка» можно разместить под 3,05—5,8% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.
«Рост» привлекается под 3,2—5,95%, а «Пенсионный» — под 3,45—5,4% годовых. Проценты по этим трем вкладам ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам установлена в размере 1 тыс. рублей (по «Фавориту» и «Стратегии» — 50 тыс. рублей). Сроки размещения — от одного месяца до трех лет (по «Стратегии» и «Лидеру» — от трех месяцев до трех лет).
Пополнять разрешается все вклады, за исключением «Классики» и «Роста».
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