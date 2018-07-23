Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном в плюсе 

МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в «зеленой» зоне, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,65%, до 6,22 доллара, "Лукойла" — на 1,92%, до 69 долларов, "Новатэка" — уменьшилась на 0,96%, до 143,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,77%, до 4,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 26,9 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,68%, до 16,3 доллара, НЛМК — на 0,4%, до 25,16 доллара, "Северстали" — на 1,77%, до 15,53 доллара.
Бумаги ВТБ подешевели на 0,59%, до 1,53 доллара, Сбербанка — выросли в цене на 2,35%, до 13,5 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», снизилась на 2,21%, до 19,9 доллара.
Расписки "Магнита" снизились в стоимости на 0,33%, до 16,46 доллара, «Ленты» — подорожали на 2,56%, до 5,2 доллара, АФК «Система» — выросли в цене на 0,74%, до 2,73 доллара.