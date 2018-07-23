Бумаги компаний РФ в основном дорожают на LSE 

МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в «зеленой зоне», свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,02% — до 6,18 доллара, "Лукойла" — росла на 0,04%, до 67,73 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,55%, до 144,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,49% — до 4,31 доллара, "Газпром нефти" — на 0,09%, до 26,78 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,59% — до 1,54 доллара, Сбербанка — на 1,72%, до 13,42 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», дешевели на 1,92%, до 19,96 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 1,58% — до 16,28 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 15,48 доллара, НЛМК — на 0,6%, до 25,21 доллара.
Бумаги "Магнита" росли в цене на 1,14% — до 16,7 доллара, «Ленты» — на 1,38%, до 5,14 доллара. Расписки АФК «Система» дорожали на 1,44% — до 2,75 доллара.