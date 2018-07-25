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Московский Кредитный Банк разместил субординированные облигации на 5 млрд рублей
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Московский Кредитный Банк разместил субординированные облигации на 5 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк 24 июля разместил в полном объеме субординированные облигации серии 15 (государственный регистрационный номер 41501978В от 16 июля 2018 года). Объем выпуска составил 5 млрд рублей, уточняется в сообщении МКБ, распространенном в среду, 25 июля.
Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Ставка купона на первый купонный период составила 12% годовых. Ставки второго — 11-го купонных периодов равны ставке по первому купонному периоду. Условиями выпуска предусмотрен кол-опцион эмитента после 5,5 года (11 купонных периодов) с даты размещения и далее через каждые последующие пять лет (1 820 дней).
Продуктовый виджет
Организаторами размещения выступили ООО «БК Регион» и сам МКБ.
В настоящее время, с учетом размещения нового выпуска, на рынке обращаются семь выпусков облигаций банка совокупным объемом 42 млрд рублей: биржевые облигации серий БО-06, БО-07, БО-9, БО-10 и БО-11 общим объемом 35 млрд рублей, а также субординированные облигации серий 12 и 15 общим объемом 7 млрд рублей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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