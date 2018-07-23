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ПАО «АКИБАНК» проводит акцию «Вернем проценты по кредиту»
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ПАО «АКИБАНК» проводит акцию «Вернем проценты по кредиту» 

АиФ-Оренбург 15 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
25 ноября 2018 года ПАО «АКИБАНК» исполняется 25 лет. В преддверии дня рождения банк подготовил для своих клиентов подарки. Один из них — акция «Вернем проценты по кредиту!».
Оформите потребительский кредит в ПАО «АКИБАНК» с 4 июня по 1 ноября 2018 года и получите возможность вернуть часть уплаченных процентов по кредиту. Стать участником акции просто: ∙ заполните заявку на кредит в офисах банка, в терминалах самообслуживания, на сайте банка или в Интернет-банке; ∙ получите кредит; ∙ не допускайте просрочки платежей по кредиту.
Победители акции будут определены до 25 ноября 2018 г.
Не упустите свой шанс, оформите кредит в АКИБАНКЕ!
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
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