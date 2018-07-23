«Русагро» в I полугодии сократила выручку сахарного бизнеса на 27%, мясного — на 6%

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Группа "Русагро" , один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2018 года уменьшила выручку своего сахарного дивизиона на 26,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,671 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В свою очередь продажи мясного дивизиона в январе-июне сократились на 6,2% и составили 9,417 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 4,2% — до 10,029 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — снизилась в 1,6 раза, до 3,224 миллиарда рублей. Таким образом, общая выручка «Русагро» за шесть месяцев уменьшилась на 15,1%, составив 33,341 миллиарда рублей.

Во втором квартале продажи сахарного бизнеса холдинга снизились на 24,1% — до 5,458 миллиарда рублей, мясного дивизиона — на 4%, до 5,091 миллиарда рублей, масложирового — выросли на 5,7%, до 5,551 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — выросли на 31,5%, до 1,757 миллиарда. Общая выручка в апреле-июне, таким образом, снизилась на 6,4% и составила 17,857 миллиарда рублей.

Производство сахара в январе-июне снизилось в 5,3 раза, составив 26 тысяч тонн, во втором квартале — выросло на 18%, до 17 тысяч тонн. Объем продаж в сахарном бизнесе за шесть месяцев и в апреле-июне сократился на 16,4% (до 326 тысяч тонн) и на 17% (161 тысячи) соответственно. Средняя цена на сахар без учета НДС по итогам шести месяцев снизилась на 13,3% — до 29,4 рубля за килограмм, во втором квартале — на 9,9%, до 31 рубля за килограмм.