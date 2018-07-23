Мировые биржи выросли третью неделю подряд по индексам Dow 30 и S&P 500

Мировые биржи выросли третью неделю подряд по индексам Dow 30 (+0,2% до 25058,12) и S&P 500 (+0,02% до 2801,83) под влиянием позитивной отчётности банков, авиалиний и Microsoft , а также дня распродаж Amazon. Рост достиг таких масштабов, что, хеджируя риски, инвесторы толкали вверх золото ($1230). Уменьшение индекса доллара на 0,3% в неделю при выравнивании кривой увеличивало доходность трежерис до 2,89%. Нефть сорта Брент держалась около $73 на факторе ОПЕК+.

На прошлой неделе, из мне лично нравившихся бумаг вне индекса S&P, рекомендовал клиентам самую горячую идею — акции производителя полироли WD-40 (Nasdaq: WDFC). Состав этой полироли тайна с 1953 года, хотя компания на бирже с 1973 года, и, казалось бы, что может быть проще защиты от влаги на основе смеси уайт-спирита с минеральным маслом.

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Отчётность WD-40 (Nasdaq: WDFC) привела к падению котировок овернайт до $149,95, тем не менее ныне бумаги торгуются по $159,70, +6,5% к уровням, на которых были посоветованы.

Из банковских бумаг, JP Morgan (JPM) подорожал на +4,6%, и Citigroup © — на +3,3% в неделю.

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JP Morgan — крупнейший по активам розничный кредитор США , который показал превышение прогноза по прибыли трейдингового подразделения, возможно, из-за шорта на биткойн, а также рост общего финансового результата на +18% вместо ожидавшихся 9,4%, и 14-й квартал чистые доходы выше прогнозов, расширение выручки на +13%, и ещё совместный с Berkshire и Amazon проект страхования сотрудников, расширение брокерского бизнеса в Китай , уже одобренное ФРС повышение дивидендов на +43% с 56 до 80 центов, программу выкупа акций на сумму до $20,7 млрд (5,5% капитализации).

Аргументы за бумаги Citigroup (С) включали в себя рост прибыли на акцию на +27% в год благодаря увеличению чистого дохода на +16% и уменьшению акций в обращении на 8% в год, повышение дивидендов на +41% до 45 центов, планы выкупить акций за год на $17,6 млрд (более 10,1% рыночной стоимости), цена к чистым активам 0,97 против 1,27 у Bank of America и 1,65 у JP Morgan. Кроме того, крупные банки США прошли усложнённые стресс-тесты ФРС, и, в целом, кредитные учреждения в последнее время торговались лучше рынка при более ровной кривой доходности и всё ещё низких ставках ФРС.

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На этой неделе продолжится сезон отчётности. Из макроэкономики, в центре внимания будут пресс-конференция ЕЦБ и данные по заказам на товары длительного пользования в США.

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