«Октябрьскую нефтегазовую компанию» купил удмуртский бизнесмен

Генеральный директор ООО «УДС-Групп» Алексей Чулкин вошел в уставной капитал ООО «Октябрьская нефтегазовая компания». Как сообщает «Коммерсант», «УДС-Групп» имеет 99% акций, Чулкин — 1%.

«Октябрьская нефтегазовая компания» расположена в Прикамье. Занимается изучением недр и геологоразведочными работами.

Холдинг UDS group создан в 2006 году. Сосредоточил на себе 11 направлений деятельности: добычу и трейдинг нефти, строительство, управления жилым фондом и другие.