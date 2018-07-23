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«Октябрьскую нефтегазовую компанию» купил удмуртский бизнесмен
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«Октябрьскую нефтегазовую компанию» купил удмуртский бизнесмен 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Генеральный директор ООО «УДС-Групп» Алексей Чулкин вошел в уставной капитал ООО «Октябрьская нефтегазовая компания». Как сообщает «Коммерсант», «УДС-Групп» имеет 99% акций, Чулкин — 1%.
«Октябрьская нефтегазовая компания» расположена в Прикамье. Занимается изучением недр и геологоразведочными работами.
Холдинг UDS group создан в 2006 году. Сосредоточил на себе 11 направлений деятельности: добычу и трейдинг нефти, строительство, управления жилым фондом и другие.
Работает в Удмуртии, Смоленской и Нижегородской областях, Пермском крае.
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