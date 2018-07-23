Акции «Русала» подорожали на 17% на фоне заявлений Минфина США

Положительную динамику также показали акции холдинга En+ , через который Дерипаска контролируется более 48% «Русала». На открытии торгов их цена выросла на 8,8%, до 338,5 рубля за бумагу.

Стоимость акций выросла после слов главы американского Минфина Стива Мнучина, который в интервью Reuters заявил, что «Русал» представил правительству США план по выводу компании из-под санкций. Мнучин не сообщил подробности о предложениях корпорации. «Но если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — сказал он.

Цена акций «Русала» выросла также на Гонконгской бирже, увеличившись почти на 14% к уровню закрытия предыдущих торгов.