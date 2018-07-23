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Акции «Русала» подорожали на 17% на фоне заявлений Минфина США
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Акции «Русала» подорожали на 17% на фоне заявлений Минфина США 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Цена акций компании «Русал» бизнесмена Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи повысилась на 17,2%, до 28 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов, передаёт ТАСС.
Положительную динамику также показали акции холдинга En+, через который Дерипаска контролируется более 48% «Русала». На открытии торгов их цена выросла на 8,8%, до 338,5 рубля за бумагу.
Стоимость акций выросла после слов главы американского Минфина Стива Мнучина, который в интервью Reuters заявил, что «Русал» представил правительству США план по выводу компании из-под санкций. Мнучин не сообщил подробности о предложениях корпорации. «Но если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — сказал он.
Цена акций «Русала» выросла также на Гонконгской бирже, увеличившись почти на 14% к уровню закрытия предыдущих торгов.
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