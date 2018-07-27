«Уралкалий» в I полугодии получил 2,3 млрд руб убытка по РСБУ против прибыли год назад

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. "Уралкалий" , один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, по итогам первого полугодия получил чистый убыток по РСБУ в размере 2,3 миллиарда рублей против прибыли в 21,3 миллиарда рублей годом ранее, cледует из отчетности компании. Выручка «Уралкалия» в январе-июне выросла на 10% и составила 73,3 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась на 11%, до 54,2 миллиарда рублей. "Отчетный период компания закончила с чистым убытком 2,29 миллиарда рублей за счет отрицательных курсовых разниц в сумме 24,53 миллиарда рублей по сравнению с положительными курсовыми разницами в сумме 9,41 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года", — прокомментировали РИА Новости в «Уралкалии». Соликамске ( "Уралкалий" — один из крупнейших производителей хлористого калия в мире. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках Пермский край ) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.