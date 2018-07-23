«Трансконтейнер» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 32%

Компания «Трансконтейнер» получила чистую прибыль по итогам работы в первом полугодии 2018 года по РСБУ в размере 3,626 млрд руб., что на 31,8% превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из отчетности оператора.

На динамику чистой прибыли оказали влияние рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком, а также меры по повышению операционной эффективности бизнеса.

Выручка возросла на 14,5%, до 34,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 26,2% против 22,3% годом ранее.

Операционные расходы компании выросли в первом полугодии 2018 года на 6,9% к аналогичному периоду прошлого года до уровня 9,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 24%, до 6,4 млрд руб.

«Положительная динамика финансовых результатов обусловлена ростом объемов доходных перевозок компании, гибкой тарифной политикой, оптимизацией порожних пробегов и контролем над расходами», — говорится в сообщении оператора.

Основными акционерами «Трансконтейнера» являются: ОТЛК (50%), транспортная группа Fesco (25,07%) и «Енисей Капитал» (24,5%).