Чистая прибыль Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии выросла в 6 раз

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии выросла в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 371,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании выросла в 1,3 раза — до уровня в 718,6 миллиарда рублей, так называемые «прочие доходы» — в 1,6 раза, до 631,2 миллиарда рублей. "Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России . Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.