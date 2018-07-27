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Чистая прибыль Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии выросла в 6 раз
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Чистая прибыль Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии выросла в 6 раз 

Прайм 24 минуты назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии выросла в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 371,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла в 1,3 раза — до уровня в 718,6 миллиарда рублей, так называемые «прочие доходы» — в 1,6 раза, до 631,2 миллиарда рублей.
"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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