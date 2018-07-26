Чистая прибыль СК «Согласие» по РСБУ за первое полугодие выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль страховой компании «Согласие» по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,37 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

За полгода с клиентами было заключено около 1,2 млн договоров страхования с общей страховой суммой более 786 трлн рублей.

Объем собранных премий по автокаско составил 6,3 млн рублей или 41,3% от совокупного объема премий; по ОСАГО — 2,7 млрд рублей или 17,7%, страхование имущества и ответственности физлиц — 3,04 млрд рублей или 20%; дополнительное медицинское страхование — 2 млрд рублей или 12,7%.