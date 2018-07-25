Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в I полугодии выросла в 2,4 раза

Выручка за отчетный период увеличилась на 8,3%, до уровня в 76,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 9,1 миллиарда рублей, увеличившись в 1,8 раза. Прочие доходы снизились на 15,9%, составив 3,6 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж выросла на 2,7% и составила 67,4 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 1,5 раза, до уровня в 5,7 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос в 1,7 раза, составив 1,2 миллиарда рублей.

Капитал и резервы увеличились на 0,5%, до уровня в 192,807 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 0,5%, до 98,07 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 1,9%, до 50,8 миллиарда рублей.