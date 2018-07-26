Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ в I полугодии снизилась на 25%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за январь-июнь текущего года снизилась на 25% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 86,5 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка от продаж снизилась на 7% и составила 96,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 9%, до 85,98 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 69,66 миллиарда рублей (-12%).

"Лукойл" — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Уставный капитал «Лукойла» составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на 850,563 миллиона обыкновенных акций номиналом 0,025 рубля.