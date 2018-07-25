Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,9 раза

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-июне 2018 года выросла в 1,94 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,941 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 6,1% в годовом выражении и составила 19,945 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 1,351 миллиарда рублей против убытка в 316,716 миллиона рублей годом ранее.