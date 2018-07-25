Ещё
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,9 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,9 раза 

Прайм 46 минут назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-июне 2018 года выросла в 1,94 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,941 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 6,1% в годовом выражении и составила 19,945 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 1,351 миллиарда рублей против убытка в 316,716 миллиона рублей годом ранее.
Прайм: последние новости
Прогноз результатов "Магнита" за II кв: эффекта от изменения команды пока не ожидается ФНС выявила нарушения в работе интернет-магазина электроники, проводится расследование Сбербанк: Банки могут потерять 10 млрд руб за год из-за роста норматива валютных резервов
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России137
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа39
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас61
Авиакомпании расстроили россиян55
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение