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«Алроса» сократила добычу алмазов на 18%
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«Алроса» во II квартале сократила добычу алмазов на 18% 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
"Алроса" во втором квартале 2018 года сократила добычу алмазов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,5 миллиона карат, сообщила компания.
Снижение добычи обусловлено выбытием из обработки руды с трубки "Мир", снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки "Интернациональная", а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки "Юбилейная" и подземного рудника трубки "Айхал" Айхальского ГОКа.
Относительно предыдущего квартала добыча алмазов в отчетном периоде выросла на 15%, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов — подземного рудника "Удачный" и "Севералмаз". Прогноз на 2018 год: оценка производства ожидается без изменений на уровне 36,6 миллиона карат, отмечается в сообщении.
Продажи алмазов группы "Алроса" (не включая продажи бриллиантов) во втором квартале составили 9 миллионов карат (минус 32% в квартальном выражении). Запасы на конец июня составили 11 миллионов карат.
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