Ещё
Выручка «Русарго» во II квартале 2018 года сократилась на 6% — 17,9 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выручка «Русарго» во II квартале 2018 года сократилась на 6% — 17,9 млрд рублей 

Rambler News Service 32 минуты назад
Выручка группы «Русагро» снизилась во II квартале 2018 года на 6% — до 17,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
«Общая выручка до элиминации между сегментами составила 17,9 миллиардов рублей — снижение на 1,2 миллиарда рублей (-6%) ввиду сокращения выручки сахарного и мясного бизнеса, что было частично компенсировано положительными результатами масложирового и сельскохозяйственного направления», — сказано в документе.
ГК «Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который занимается производством сахара, зерна, мяса и масложировой продукции.
Rambler News Service: последние новости
АТОР допустила отказ в компенсации по турам «Интрэвел Столешники» В ОНК сообщили об аресте сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене АТОР сообщил о массовых обращениях клиентов «Натали Турс» к юристам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве53
Недовольству россиян в соцсетях положат конец263
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»784
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение