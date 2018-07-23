Выручка «Русарго» во II квартале 2018 года сократилась на 6% — 17,9 млрд рублей

Выручка группы «Русагро» снизилась во II квартале 2018 года на 6% — до 17,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

«Общая выручка до элиминации между сегментами составила 17,9 миллиардов рублей — снижение на 1,2 миллиарда рублей (-6%) ввиду сокращения выручки сахарного и мясного бизнеса, что было частично компенсировано положительными результатами масложирового и сельскохозяйственного направления», — сказано в документе.

ГК «Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который занимается производством сахара, зерна, мяса и масложировой продукции.