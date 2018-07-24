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Выручка «Ленты» во II квартале выросла на 16,6% — до 99,8 млрд рублей
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Выручка «Ленты» во II квартале выросла на 16,6% — до 99,8 млрд рублей 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Выручка ритейлера «Лента» во II квартале 2018 года выросла на 16,6% в годовом выражении — до 99,8 млрд руб., сообщила компания.
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