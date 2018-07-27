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Чистая прибыль Twitter во II квартале составила $100 млн против $116 млн убытка годом ранее
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Чистая прибыль Twitter во II квартале составила $100 млн против $116 млн убытка годом ранее 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: CNews.ru
Чистая прибыль Twitter за II квартал 2018 года составила $100 млн против убытка $116 млн годом ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Выручка компании выросла на 24% и составила $711 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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