Чистая прибыль Twitter во II квартале составила $100 млн против $116 млн убытка годом ранее

Чистая прибыль Twitter за II квартал 2018 года составила $100 млн против убытка $116 млн годом ранее, следует из финансовой отчетности компании.

Выручка компании выросла на 24% и составила $711 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.