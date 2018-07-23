China Tower начала формирование книги заявок для IPO на $8,68 млрд

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. China Tower Corp., китайский оператор инфраструктурной сети, намерен провести в Гонконге первоначальное размещение акций и привлечь до 8,68 млрд долларов США. Это может стать крупнейшим в мире выходом на IPO почти за четыре года, сообщает Dow Jones.

China Tower — крупнейший в мире оператор мобильной инфраструктуры, который по состоянию на март имел в материковой части Китая почти 1,9 млн объектов. Согласно плану размещения, изученному сегодня The Wall Street Journal , компания собирается продать 43,11 млрд акций по ориентировочной цене 1,26-1,58 гонконгского доллара за единицу (0,1605-0,2013 доллара США).

Размещение будет крупнейшим гонконгским IPO в этом году. Ранее в июле свои акции разместил производитель смартфонов Xiaomi Corp., который привлек 4,7 млрд долларов.

China Tower уже обеспечила себе 10 якорных инвесторов, которые вложат 1,4 млрд долларов США. В их число входит Alibaba Group , выделившая 100 млн долларов; китайская инвестиционная фирма Hillhouse Capital Group, выделившая около 400 млн долларов, и China National Petroleum Corp. с инвестициями на 100 млн долларов.

China Tower начнет первоначальное размещение акций 25 июля. Ее акции будут котироваться на Гонконгской фондовой бирже с 8 августа. Организаторами размещения выступают China International Capital Corp. и Goldman Sachs Group Inc.