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China Tower начала формирование книги заявок для IPO на $8,68 млрд
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China Tower начала формирование книги заявок для IPO на $8,68 млрд 

Прайм 39 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. China Tower Corp., китайский оператор инфраструктурной сети, намерен провести в Гонконге первоначальное размещение акций и привлечь до 8,68 млрд долларов США. Это может стать крупнейшим в мире выходом на IPO почти за четыре года, сообщает Dow Jones.
China Tower — крупнейший в мире оператор мобильной инфраструктуры, который по состоянию на март имел в материковой части Китая почти 1,9 млн объектов. Согласно плану размещения, изученному сегодня The Wall Street Journal, компания собирается продать 43,11 млрд акций по ориентировочной цене 1,26-1,58 гонконгского доллара за единицу (0,1605-0,2013 доллара США).
Размещение будет крупнейшим гонконгским IPO в этом году. Ранее в июле свои акции разместил производитель смартфонов Xiaomi Corp., который привлек 4,7 млрд долларов.
China Tower уже обеспечила себе 10 якорных инвесторов, которые вложат 1,4 млрд долларов США. В их число входит Alibaba Group, выделившая 100 млн долларов; китайская инвестиционная фирма Hillhouse Capital Group, выделившая около 400 млн долларов, и China National Petroleum Corp. с инвестициями на 100 млн долларов.
China Tower начнет первоначальное размещение акций 25 июля. Ее акции будут котироваться на Гонконгской фондовой бирже с 8 августа. Организаторами размещения выступают China International Capital Corp. и Goldman Sachs Group Inc.
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