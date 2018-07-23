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Брат замглавы Ростуризма построит отель в аэропорту Шереметьево
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Брат замглавы Ростуризма построит отель в аэропорту Шереметьево 

РИА Недвижимость 53 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. Брат замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр планирует построить в терминале B трехзвездочный отель на 500 номеров, сообщила газета «Ведомости».
Как говорится в статье, для этого Александр Корнеев в мае создал компанию «Отели групп». Компания также собирается строить гостиницу в Петербурге.
Инвестиции в строительство отеля в Шереметьеве оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей, рассказал бизнесмен газете. По его словам, это будут собственные и кредитные средства, а также деньги инвесторов.
В Ростуризме изданию сообщили, что не видят в данном случае конфликта интересов, так как ведомство гостиницы не регулирует.
Корнеев ранее руководил, входящей в Volga Group Геннадия Тимченко, компанией «Шереметьево-плаза», которая также планировала построить отель в Шереметьеве. Как указал бизнесмен газете, это другой проект. Представитель Volga Group сообщил изданию, что компания уже не имеет отношения к гостиничному проекту в аэропорту.
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