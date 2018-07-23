Брат замглавы Ростуризма построит отель в аэропорту Шереметьево

Как говорится в статье, для этого Александр Корнеев в мае создал компанию «Отели групп». Компания также собирается строить гостиницу в Петербурге

Инвестиции в строительство отеля в Шереметьеве оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей, рассказал бизнесмен газете. По его словам, это будут собственные и кредитные средства, а также деньги инвесторов.

В Ростуризме изданию сообщили, что не видят в данном случае конфликта интересов, так как ведомство гостиницы не регулирует.