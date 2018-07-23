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Прогноз результатов «Новатэка» за II кв по МСФО: чистая прибыль сократится на 30% к/к
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Прогноз результатов «Новатэка» за II кв по МСФО: чистая прибыль сократится на 30% к/к 

Прайм 39 минут назад
Фото: Прайм
Новатэк традиционно открывает сезон квартальной отчетности в российском нефтегазовом секторе — компания отчитается за 2К18 по МСФО в эту среду, 25 июля. Мы ожидаем роста выручки и EBITDA кв/кв на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры во 2К18 (котировки Brent взлетели до $74.6/барр., +11% кв/кв, в то время как рубль упал, средний курс во 2К18 составил 62руб. /$ против 56.9 руб/$ в 1К18), положительного лага экспортной пошлины (+13/т), который привел к росту нетбэк цен, роста объемов продаж газа (2К18 — первый квартал, когда газовые активы АЛРОСА были полностью консолидированы), а также роста объемов на Ямал СПГ. Увеличение объемов нафты также способствовало росту выручки.
Мы прогнозируем, что выручка достигнет 196 млрд руб. (+9% кв/кв, +52% г/г) а EBITDA составит 64.4 млрд руб. (+14% кв/кв, +48% г/г). Это означает, что компания обновит свои исторические максимумы по квартальному показателю выручки и EBITDA и установит новые рекорды. На чистой прибыли должно было отрицательно сказаться вышеупомянутое ослабление рубля, которое привело к масштабному убытку от аффилированных компаний в размере 19.4 млрд руб., в основном из-за убытков, связанных с валютными кредитами аффилированных структур (преимущественно, Ямал СПГ).
В связи с этим мы ожидаем падения чистой прибыли на 30% кв/кв до 30.3 млрд руб. (рост в 9.4x г/г), поскольку она по-прежнему сильно зависит от колебаний рубля из-за эффекта валютных корректировок. Компания на этой неделе также проведет квартальную телеконференцию.
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