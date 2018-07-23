«Дочка» Газпрома начнет осваивать морскую газовую провинцию Обской губы 

Принятие инвестиционного решения по месторождению Каменномысское-море планируется на 2019 год. Об этом говорилось на установочной сессии инновационного Судостроительного кластера Архангельской области. Осваивать морскую газовую провинцию Обской губы предстоит дочерней структуре Газпрома — ООО «Газпром добыча Ямбург».
«Проект освоения месторождений в Обской губе связан, прежде всего, с инфраструктурными моментами, — считает директор Ассоциации поставщиков нефте — и газовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов. — Сейчас между портами Архангельск и Сабетта налажено регулярное круглогодичное сообщение. Поэтому проект по строительству ледостойкой стационарной платформы «Каменномысское-море» может дать необходимый толчок предприятиям судостроения. А вовлечение малых предприятий региона позволит снизить издержки».
Газовое месторождение Каменномысское-море является первым шельфовым проектом на Ямале. Запасы по предварительным оценкам составляют 550 млрд кубометров газа, — сообщает ИАА «ПортНьюс». Годовой объем добычи прогнозируется на уровне 15 млрд кубометров.