Прибыль крупных промпредприятий КНР в первом полугодии 2018 г выросла на 17,2% — статбюро

ПЕКИН, 27 июл /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по июнь 2018 года выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в опубликованном в пятницу отчете государственного статистического управления страны.

По сравнению с показателями первых пяти месяцев этого года темпы роста прибыли ускорились на 0,7 процентных пункта. Согласно статистике, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-июнь составила 3,38 триллиона юаней (около 497,3 миллиарда долларов).

При этом доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 47,9%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 14,3%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, вырос на 25,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общей сложности, из 41 отрасли промышленности в 29 доходы выросли, в 11 — сократились, а в одной остались неизменны. Также, согласно подсчетам государственного статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий Китая за шесть месяцев текущего года выросла на 31,5% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 21%, а частных — на 10%.