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ВТБ и Сбербанк сделали предложения НПФ Благосостояние о покупке Трансфин-М
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ВТБ и Сбербанк сделали предложения НПФ Благосостояние о покупке Трансфин-М 

РЖД-Партнер 14 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Предлагаемая цена находится в диапазоне 33-38 млрд руб., сообщает газета «Коммерсант».
В частности, по словам одного из источников газеты, Сбербанк предложил 34 млрд руб., ВТБ — 33-38 млрд руб. При этом, как стало известно «Ъ», «Благосостояние» ориентируется в продаже на оценку PricewaterhouseCoopers в размере 37,5 млрд руб.
Среди претендентов может также оказаться и ГТЛК, пишет газета, отмечая, что предложение от компании пока не поступало.
НПФ «Благосостояние» — второй по размеру пенсионных резервов фонд в России, аккумулировавший почти 380 млрд руб. По закону, учредители, среди которых РЖД его дочерние структуры, а также профсоюз железнодорожников, обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 года.
"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. Компания учреждена в 2005 г. НПФ «Благосостояние». Чистая прибыль ПАО «Трансфин-М» по МСФО за 2017 год по сравнению с прошлым годом выросла на 10% и составила 1,6 млрд рублей.
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