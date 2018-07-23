События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

15:30 Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)

17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)

-0,4%

17:00 США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)

5,43 млн долл

5,47 млн долл

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

РусАгро — операционные результаты за 2кв/1П2018

Газпром — СД (о приобретении доли в УК ООО Газпром энергохолдинг)

НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ВОСА, выборы председателя СД)

ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов за 1кв2018 (ВОСА — 06.07.2018)

21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017

24 (1кв2018) — див-д 2018