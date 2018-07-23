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События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
15:30  Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)
17:00  США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)
-0,4%
17:00  США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
5,43 млн долл
5,47 млн долл
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
АК Алроса — производственные результаты за 2кв/1П2018
Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
РусАгро — операционные результаты за 2кв/1П2018
Газпром — СД (о приобретении доли в УК ООО Газпром энергохолдинг)
НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ВОСА, выборы председателя СД)
ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов за 1кв2018 (ВОСА — 06.07.2018)
21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
24 (1кв2018) — див-д 2018
Прайм: последние новости
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