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Цена акций «Русала» на открытии торгов Мосбиржи подскочила на 17%
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Цена акций «Русала» на открытии торгов Мосбиржи подскочила на 17% 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Акции "Русала" на открытии торгов Мосбиржи подорожали на 17,2%, до 28 руб. за бумагу.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
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