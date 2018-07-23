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Цена акций «Русала» на открытии торгов Мосбиржи подскочила на 17%
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Цена акций «Русала» на открытии торгов Мосбиржи подскочила на 17%
ТАСС
21 минуту назад
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Фото:
ФИНАМ
МОСКВА
, 23 июля. /
ТАСС
/. Акции
"Русала"
на открытии торгов Мосбиржи подорожали на 17,2%, до 28 руб. за бумагу.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
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